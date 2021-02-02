شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة أسوان وسيراميكا بافتتاح الجولة 11 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف أسوان نظيره سيراميكا فى الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت بافتتاحية الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز سيراميكا على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب أسوان وسيراميكا فى جدول الدوري

يحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 2 وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 9 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.

علاء عبد العال يبحث عن استعادة الانتصارات وهيثم شعبان يفتش عن المربع الذهبى

وطالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة في المقابل شدد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث ضمن خطة اقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

التشكيل المتوقع لأسوان أمام سيراميكا

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء سيراميكا بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".

التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام أسوان

من المتوقع أن يخوض سيراميكا لقاء أسوان بتشكيل يضم: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".