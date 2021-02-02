شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: انتقال الجزيرى للزمالك بيع نهائى بـ20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب كواليس انضمام سيف الدين الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل السابق إلى نادى الزمالك، وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: سيف الجزيرى خرج نهائياً من النادى صفقة "بيع وشراء" بـ20 مليون جنيه، وسيف من اللاعبين المميزين، وكان لدينا عرضين من الكويت لكن رغبة اللاعب والنادى كانت لعرض الزمالك.

وأضاف: عروض الكويت لم تكن أعلى من الزمالك وتقريباً كانت متساوية، والجزيرى له أصدقاء كثر فى الزمالك ولذلك فضل العرض.

واستكمل: نحاول استعادة شخصية الفريق، بعد جائحة كورونا والخروج الأفريقي تلقينا أكثر من صدمة ونحاول استعادة الشخصية والروح، ولم نفكر إطلاقاً فى تغيير الجهاز الفنى وعماد من الشخصيات اللى ما تتسابش، الموضوع ليس مباراة وهذه علاقة محترمة لا تنتهي بخسارة مباراة أو اثنين.

واستطرد ضممنا أكثر من لاعب لتعويض الجزيري، مثل إيدو موسيس، وعمر سافيولا ومحمد رزق وأحمد حسن مكي.

وأردف: نحاول غلق الصفحة الماضية وسوء النتائج، والتدعيمات الشتوية ستساعدنا وروح الفريق في مباراة إنبي كانت مختلفة واللاعبين بدأوا يتخلصوا من أزمة كورونا وأبو السعود استعاد مستواه، والهبوط الذى كان يحدث في الشوط الثاني بدأنا نتجنبه.

واختتم: أجلنا تجربة احتراف يوسف حسن في أوروبا ونمنحه دروس إنجليزى فى الفترة الحالية لأنه لاعب مهم وسيكون له مستقبل كبير، واهتمامه بتحسين مستواه ودماغه تجبرنا على مساعدته.