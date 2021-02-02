كومان: لا أرى ميسي يرتدي قميصًا آخر غير برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة إنه لا يرى ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني بقميص آخر غير ناديه، مضيفًا أنه لم يواجه أي مشكلات مع اللاعب الأرجنتيني.

وتولى كومان القيادة الفنية لبرشلونة خلفًا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته في أعقاب الخسارة المذلة أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال مقابلة مع صحيفة "ذا أثليتك" قال كومان: "برشلونة أحد أعظم الفرق في العالم، مشجعيه لديهم توقعات كبيرة ويأملون دائمًا الفوز بألقاب رائعة، أنا متأكد أنها أصعب مهمة بالنسبة لي كمدرب".

وأضاف: "أعرف النادي واللاعبين والجماهير، أحب التواجد هنا، أحب النادي، كان حلما لي تدريب برشلونة".

وتابع: "لقد أتيحت لي العديد من الفرص لأكون مدربًا لبرشلونة من قبل لكن الظروف جعلتني أرفض إلى أن حان الوقت لأقول نعم".

وبسؤاله عن تعامله مع قرار ميسي بالرحيل عند وصوله، قال: "كانت لحظة صعبة، كان غاضبًا من مواقف معينة في النادي ولم يكن سعيدًا في فريق خسر 8-2 في ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ".

وواصل: "كان الأمر صعبًا على ليو لكنه وافق في النهاية، لقد تحدثت معه في منزله قبل بداية الموسم عن الخطط التي كانت لدي معه وكان متحمسًا، كنت أعلم أنه يعاني من مشاكل مع النادي".

وأكمل: "قلت له سأكون سعيدا حقا إذا بقيت، ولكن إذا لم تبقَ فهذا قرارك وسيتعين عليك التعامل مع النادي، وإذا بقيت فستكون جزءًا من الفريق وسيكون هذا هو مركزك حتى تتمكن من تقديم أفضل ما لديك".

وعن توقعاته ببقاء ميسي من عدمه، أجاب: "أنا متفائل لأنه لا يزال لاعبًا رائعًا ويستمر في الفوز بالمباريات من أجلنا، سعيد بكوني مدربًا له، إذا كنت تستطيع رؤية الجودة التي يتمتع بها كل يوم في التدريب، إنه أمر لا يصدق، لقد جاء إلى برشلونة عندما كان طفلاً وأنا لا أرى ميسي يرتدي قميصًا غير قميص برشلونة".

وعما إذا كان حدثت أزمات مع الأرجنتيني، قال: "لم أواجه أي مشاكل مع ميسي، إنه قائد الفريق ولدينا علاقة احترافية كبيرة مثلما لدينا مع جميع اللاعبين. لكنه القائد، ويجب أن نتحدث معه أكثر".