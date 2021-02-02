هنداوي: هدفنا تحقيق ميدالية أولمبية.. ولقاء الدنمارك لن يتكرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم هنداوي، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، أن الهدف القادم سيكون هو التحضير الجيد لأولمبياد طوكيو، بعد الأداء الذي ظهر عليه المنتخب في بطولة العالم 2021 وحصد المركز السابع.

وقال هنداوي في تصريحات لبرنامج " BE ONTIME" عبر قناة أون تايم سبورتس:" رأيي في ما يخص حظوظ منتخب مصر في أولمبياد طوكيو سأكون واقعي وهو صعوبة المهمة، لكن الحقيقة أنها بطولة ستجمع صفوة المنتخبات في العالم في هذه اللعبة".

وأضاف، أن مباراة الدنمارك والتي انتهت بركلات الجزاء لن تكرر كثيرا بعد ذلك، وربما تحدث أو لا تحدث، فكانت مباراة لا تُنسى.

وأوضح، أنه يجب السير على نفس الطريق بنفس الإعداد الذي سبق بطولة العالم لكرة اليد بمصر، من أجل تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو، مؤكدًا أن جميع اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق إنجاز هناك.

وأتم تصريحاته:" يجب أن نركز قبل أولمبياد طوكيو لأن الميدالية في حدث مثل هذا انجاز كبير للغاية، وبالتأكيد جميع الفرق ستجتهد لتحقيق ذلك".