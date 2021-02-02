بي ان سبورتس تعلن نقل مباراة الأهلي والدحيل على القناة المفتوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت قنوات بي ان سبورتس نقل مباراة الأهلي والدحيل القطري في اليوم الافتتاحي لكأس العالم للأندية المقرر في الدوحة، على القناة المفتوحة.

ونشرت قنوات بي ان سبورت في جدول البث عبر الموقع الرسمي، موعد انطلاق الاستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة BeiN sports HD 1 المشفرة في تمام الساعة 6:30 مساءً، على أن تُنقل المباراة الساعة 7:30 مساءً عبر قناتي BeiN sport HD 1 المشفرة، وBeiN sports HD المفتوحة.

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل في تمام الساعة 7:30 مساء الخميس المقبل، على أن يواجه الفائز فريق بايرن ميونيخ يوم 8 فبراير في قبل نهائي كأس العالم للأندية.

ويمكنك مشاهدة القناة عبر قمر النايل سات تردد 12765 أو 11054، ومعدل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 2750، ومعدل تصحيح الخطأ: 4/3.