عبدالحفيظ يطمئن على حالة هاني والشحات.. ومسحة جديدة الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على حالة محمد هاني وحسين الشحات ثنائي الفريق الأول قبل مواجهة الدحيل القطري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتتواجد بعثة الأهلي في مدينة الدوحة للمشاركة في بطولة مونديال الأندية، حيث يلتقي الفريق الأحمر مع الدحيل يوم الخميس المقبل على ملعب المدينة التعليمية.

وخلال تصريحات صحفية، قال عبدالحفيظ: "نواصل العمل بشكل جاد في ظل تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين؛ استعدادا لمواجهة الدحيل المقبلة".

وأضاف: "معدل التركيز يرتفع بشدة مع الاقتراب من موعد المباراة، ويبقى الجميع على أتم الاستعداد لخوض المباراة من أجل تحقيق أهدافنا في البطولة".

وفي سياق متصل، عقد مدير الكرة بالأهلي جلسة مع أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاطمئنان على حالة محمد هاني وحسين الشحات.

وأكد طبيب الفريق خلال جلسته مع عبد الحفيظ، تحسن حالة محمد هاني وحسين الشحات بعد مشاركتهما أمس في تدريبات الكرة.

وأشار الطبيب إلى أن هاني شارك أمس في الجزء الأول من تدريبات الكرة قبل أن يخضع لبعض الاختبارات الطبية على هامش المران؛ للتأكد تماما من سلامة العضلة الخلفية قبل أن يستكمل اللاعب تدريبات الكرة بقوة مع زملائه في الوحدات التدريبية المتنوعة التي حصل عليها الفريق في مران الأمس.

من ناحية أخرى، ستُجري بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة صباح غد الأربعاء؛ قبل مواجهة الدحيل، وفقا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة في إطار البروتوكول الطبي الخاص المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.