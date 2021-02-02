موسيماني: الخطيب لا يتدخل في عملي مطلقا.. وتواجده دعم لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء لا يتدخل في الأمور الفنية مطلقًا، مضيفًا أن ترأسه لبعثة كأس العالم للأندية داعم للفريق.

وتتواجد بعثة النادي الأهلي في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

وخلال تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي، قال موسيماني: "أشعر براحة شديدة في التعامل مع (بيبو)، هو يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات".

وأضاف موسيماني: "الخطيب لا يتدخل على الإطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة؛ لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات".

وأتم مدرب الأهلي حديثه: "فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات".