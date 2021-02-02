تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة غزل المحلة في دوري WE المصري.

ويلعب الزمالك أمام غزل المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، بملعب الأخير ضمن الجولة الحادية عشر لمسابقة دوري WE المصري.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بأن باتشيكو استقر بشكل كبير على الدفع بأشرف بنشرفي كمهاجم ليعوض غياب مصطفى محمد الذي رحل لصفوف جالاتا سراي التركي قبل أيام.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، إمام عاشور، احمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.