تقارير: لاعب ليفربول السابق رفض عروضًا ضخمة من السعودية ومصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دانييل ستوريدج لاعب ليفربول وطرابزون السابق رفض عروضًا احترافية ضخمة من المملكة العربية السعودية ومصر.

ورحل ستوريدج عن صفوف ليفربول بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية لموسم 19/20 لينتقل إلى طرابزون التركي لمدة موسم.

وبحسب ما ذكرته "ديلي ميل" فإن ستوريدج جذب اهتمام العديد من أندية الدوري الأمريكي كما رفض عروضًا مالية ضخمة من أندية بالمملكة العربية السعودية ومصر.

وأوضحت الصحيفة أن ستوريدج يركز على إيجاد النادي المناسب بدلا من الحصول على الأموال الوفيرة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن لاعب ليفربول السابق يدرس خياراته مع وكيله الذي يحرص على عودته إلى إنجلترا.

البالغ من العمر 31 عامًا صفقة مجانية ومازال منفتحا على إظهار أنه لم يفقد قدراته الفنية والبدنية.

جدير بالذكر أن ستوريدج سجل سبعة أهداف في 16 مباراة بجميع المسابقات مع طرابزون سبور الموسم الماضي.