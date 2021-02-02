شكرا لقرائتكم خبر عن «الباباراتزي» يصيدون هاميلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحاول بطل الفورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون، إخفاء علاقة جديدة مع فتاة حسناء، والتقطت الكاميرات صورة سائق مرسيديس وهو يخرج من فندقه كابانا في بيفرلي هيلز وهو يرتدي نظارات شمسية داكنة وملابس عادية ويتوجه لسيارته المرسيديس التي كانت بانتظاره صبيحة الاثنين، وذلك بعد دقائق من خروج الحسناء من فندقه وصعودها ليموزين كانت بانتظارها، ولم يعرف الاثنان أن «الباباراتزي» (مصوري الفضائح) كانوا في الانتظار.

ويمضي هاميلتون عطلة في كاليفورنيا حالياً حيث يتعافى من آثار فيروس كوفيد -19 التي ضربته قبل جائزة البحرين الكبرى، وقال لمتابعيه عبر إنستجرام: «مرحبا أيها العالم، مضى وقت طويل لم أتواصل معكم، أتمرن يومياً بصعود الجبل وقطع مسافة 3400 متر قاتلة. أحب التمرن في المرتفعات، الأكسجين يكون أقل لذا تكون التمرينات أصعب وعندما أعود أركض في مستوى سطح البحر وأشعر بنسمات الهواء».