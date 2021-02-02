شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق كومان:التسريبات قديمة في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فجر إيروين كومان شقيق الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة مفاجأة من العيار الثقيل على هامش الحديث عن تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي وقال:«أتواصل مع شقيقي على الدوام ونتحدث عن النادي واللاعبين والعائلة وأحياناً أنصحه بشيء ما، لكن في الأشهر الأولى من عمله سرب شخص ما تشكيلة الفريق ورونالد حل المشكلة، مايعني أن التسريبات قديمة وليست جديدة في برشلونة.

وعن مواطنه فرينكي دي يونج قال ايروين:«من الرائع أن نرى تطور فرينكي مؤخراً، كل لاعب جديد يخشى ألا يجد مكانه في تشكيلة ميسي ويخاف من ارتكاب أخطاء ولهذا استغرق لاعبون مثل ديمبيلي وفرينكي دي يونج وقتاً للعثور على التوليفة المناسبة مع ميسي».

من جهتها، دافعت مجلة أوليه الأرجنتينية عن أيقونة البلاد ووصفت تسريب عقده بـ«الخيانة» وأن نجم البارسا ردّ على الخيانة بهدف مذهل الأحد، وردت أوليه بنفس الرسمة على غلاف صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية التي نشرت العقد لكن بكتابة أرقام ميسي في الملعب وكتبت:«تريدون أرقام ميسي؟ ها هي أمامكم: 650 هدفاً، 260 تمريرة حاسمة و755 مباراة».