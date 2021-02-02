شكرا لقرائتكم خبر عن جيجز يساوم لبيع منزل الزوجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفض ريان جيجز نجم مانشستر يونايتد السابق نصف مليون استرليني من سعر منزله (3.5 مليون استرليني ) بعد فشله في بيع المنزل منذ 2019 بعد عامين من انفصاله من زوجته ستايسي في 2017 ، ولم يحصل المنزل ذو أجنحة النوم الخمسة والمسبح والسينما في سالفورد على مشترين رغم بناء جيجز له على أنقاض منزل قديم في 2004 .

وأمضى جيجز 10 سنوات في المنزل منذ زواجه بستايسي في 2007 وإنجابه طفليه وانتقل بعد الطلاق لمنزل يملكه في وورسلي المجاورة فيما تبحث ستايسي (41 عاماً) عن منزل جديد في المنطقة لتنتقل إليه مع خطيبها نجم البوب ماكس جورج (32 عاماً) ، وكان مدرب منتخب ويلز قد أوقف مؤقتاً عن عمله لحين فض الدعوى القضائية التي رفعتها زوجته ضده واتهمته فيها بضربها ونفى جيجز التهمة