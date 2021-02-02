شكرا لقرائتكم خبر عن إيماهايز مرشحة لتدريب فريق ويمبلدون للرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

يفكر نادي ويمبلدون في تعيين مدربة فريق سيدات تشيلسي إيما هايز(44 عاماً) في خطوة ستجعلها أول امرأة تقود فريق رجال في إنجلترا، وحصدت هايز الإعجاب بعد تسجيلها رقماً قياسياً مع سيدات البلوز ( 33 مباراة على التوالي بلا هزيمة ) في دوري السيدات هذا الموسم وآخرها على فريق الغريم توتنهام 4- صفر. وحققت هايز منذ توليها فريق سيدات تشيلسي عام 2012 لقبي دوري ولقبي كأس اتحاد ولقب الدوري والرابطة الموسم الماضي، وارتبط اسمها أيضاً بخلافة فيل نيفيل في تدريب منتخب سيدات إنجلترا بل حتى بخلافة مواطنها فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المقال.

ويرى ويمبلدون الذي أقال مدربه جلين هودجز بعد الخسارة من أم كي دونز واحتلاله المركز الـ21 بالدرجة الأولى في هايز ماركة ناجحة تسويقياً ورياضياً رغم وجود منافسين على المنصب مثل سول كامبل وجوي بارتون ونيل هاريس. وجربت سيدات مثل شيلي كير تدريب فريق جامعة سترلينج في اسكتلندا ودربت منتخب اسكتلندا للسيدات فيما دربت كابتن سيدات إنجلترا السابقة ماري فيليب فريق بيكهام تاون في الدوري الـ11.