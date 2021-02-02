الدوري الاميركي للمحترفين: جيمس يقود ليكرز للفوز على أتلانتا

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لوس انجليس: قاد نجما فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما للفوز على أتلانتا هوكس 107-99 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما شهد اللقاء طرد بعض المشجعين من المدرجات على خلفية مشادة كلامية مع "الملك".

وسجل جيمس 21 نقطة، منها النقاط التسع الاخيرة في اقل من دقيقة، إلى 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، فيما اضاف زميله ديفيس 25 نقطة إلى تمريرتين حاسمتين ومتابعتين.

وتخطى ليكرز الصفعة التي تلقاها امام ديترويت بيستونز قبل أربعة أيام، ونجح في العودة الى سكة الانتصارات محققا فوزه الثاني تواليا.

ورفع حامل اللقب رصيده الى 12 فوزا مقابل خسارتين خارج أرضه، وحافظ على مركزه الثالث في المنطقة الغربية خلف يوتاه جاز والمتصدر لوس أنجليس كليبرز.

وشهدت المباراة طرد احدى مشجعات فريق أتلانتا من الملعب حيث سمح لعدد قليل من المشجعين بمشاهدة المباراة بسبب البروتوكول المعتمد للحد من تفشي فيروس كورونا، بعدما وجهت كلمات نابية لجيمس، ما دفع الحكام إلى إيقاف المباراة والطلب من الامن الخاص بالصالة طردها، إضافة إلى أمرأة اخرى ورجلين.

وشرح جيمس ما حصل قائلا "في البداية حصلت مشادة كلامية بين رجلين ناضجين، قلت كلمتي وقال كلمته. ومن ثم تدخل أحدهم وقالت ما أرادت قوله ولكن لا اعتقد انه كان يتوجب طردهم من الصالة...".

وأكد "الملك" انه سعيد لعودة الجماهير الى الملاعب وأنه كان "يفتقد هذا التفاعل".

وتألق في صفوف الفريق الخاسر تراي يونغ مع 25 نقطة و16 تمريرة حاسمة، فيما اضاف زميله جون كولينز 22 نقطة.

في المقابل استعاد ميلووكي باكس نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على بورتلاند ترايل بلايزرز 134 - 106.

وساهم أفضل لاعب في الدوري في آخر موسمين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في 18 نقطة و6 تمريرات حاسمة، بينما كان زميله جرو هوليداي أفضل المسجلين في الفريق مع 22 نقطة، إلى جانب كريس ميدليتون (17). وأضاف لاعبو الاحتياط 64 نقطة ضمن اطار فعالية ناجحة من التسديدات بلغت 55 بالمئة.

وتقدم باكس للمركز الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع بورتلاند للمركز التاسع في المنطقة الغربية، متساويا مع هيوستن روكتس الذي تابع سلسلة انتصاراته بفوز سادس تواليا امام أوكلاهوما سيتي ثاندر 106 - 136.