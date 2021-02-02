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القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريقا الزمالك وغزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر من عمر الدورى المصرى، وتقام على استاد غزل المحلة ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولى محمد الحنفى حكم ساحة ومحمد عباس قابيل حكم فيديو.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة اليوم بالدورى المصرى

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة فى تمام الخامسة مساء اليوم، وتذاع على قناة أون تايم سبورت.

وأعلن البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة غزل المحلة، وضمت كلاً من: فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - ياسين مرعى ، خط الوسط: فرجاني ساسي - طارق حامد - يوسف أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي. خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر.

وينضم للقائمة أحمد عيد وياسين مرعى فى خط الدفاع، كما غاب التونسى حمزة المثلوثى للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة من الدرجة الأولى، وغياب شيكابالا لشعوره بآلام أسفل الظهر.

ويعيش فريق الزمالك فى الوقت الحالى أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية فى الدورى الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل فى مباراتين ليتصدر ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدى الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة فى أول مواسمه بالدورى الممتاز بعد العودة، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط.