شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يجتمع بجارسيا لمناقشة خطة فراعنة اليد استعدادا لأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد، اليوم، هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد جلسة مع المدير الفنى الإسبانى لمنتخب اليد روبرتو باروندو جارسيا لمناقشة خطة الفراعنة للاستعداد لأولمبياد طوكيو، حيث يسعى منتخب مصر للوصول إلى التتويج على المنصة الأولمبية فى الأولمبياد المقبلة.

وأكد الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا أنه فخور وراض على أداء لاعبى منتخب اليد فى بطولة العالم، التى اختُتمت مؤخرا واحتل الفراعنة خلالها المركز السابع على العالم.

وقال جارسيا، فى ندوة تكريم الخليج 365 للمنتخب، إن الفراعنة لم يحالفهم الحظ مطلقا أمام الدنمارك، مشيرا إلى أن خبرات احتراف لاعبى منتخب الدنمارك فى دوريات أوروبا صنعت الفارق أمام الفراعنة.

وأشاد باروندو بدور الدولة المصرية والاتحاد المصرى لكرة اليد فى خروج تنظيم البطولة بهذا الشكل الرائع الذى جعل العالم يتحدث عن البطولة، مشيرا إلى أن المنتخب الإسبانى وصّل رسالة الإشادة بنظام الفقاعة والتنظيم على مستوى الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحماية من فيروس كورونا عن طريقه، خاصة أنه كان أحد نجوم المنتخب الإسبانى.

كما قال باروندو إن المنتخب كان ينقصه خوض مباريات ودية، لكن ذلك شىء خارج عن إرادتنا فى ظل ظروف فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختيار القرعة كان الطريق الأمثل للخطة التى وُضعت من أجل الوصول إلى ربع النهائى.

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا، وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف دون رد، بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.