شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد طوابير تذاكر مباراة الأهلى والدحيل فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مراكز استلام تذاكر مباراة الأهلى والدحيل فى ضربة البداية بمونديال الأندية تواجد عدد كبير من مشجعى النادى الأهلى، حيث يستهل المارد الأحمر مشواره فى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 من الشهر الجارى.

ويكشف ”الخليج 365” عن شروط حضور المباراة، حيث تتم متابعة المشجعين الذين أخذوا جرعتين من لقاح كورونا أو الذين أصيبوا بفيروس كورونا بعد 1 أكتوبر 2020.

- الحصول على التذاكر من مركز قطر الوطنى للمؤتمرات، وذلك فى أى وقت من 10 صباحاً إلى 11 مساءً، قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى.

وعن شروط حضور المباراة أيضا أكدت اللجنة المنظمة أن المشجعين الذين لم تسبق لهم الإصابة بفيروس كورونا أو لم يأخذوا اللقاح، أو الذين أصيبوا بالفيروس قبل 1 أكتوبر 2020 عليهم إجراء فحص كورونا، وذلك في أي وقت من 10 صباحاً إلى 11 مساءً، قبل المباراة بـ 72 ساعة كحد أقصى ويتم من ثم الحصول على تذكرة المباراة.



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