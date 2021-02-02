شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ: قيمة اللاعبين فى ألميريا تتجاوز أى فريق فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادى ألميريا الإسبانى، اعتراضه على القيمة التسويقية التى عرضها موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص بالإحصائيات الرياضية، عن فريقه، والتى وصلت 60 مليونا و100 ألف يورو، وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: القيمة السوقية للاعبين في موقع ترانسفير ماركت لنادي Almeria مع اعتقادي قيمتهم أعلى من ذلك موافق تقدم ملحوظ خصوصاً أنه فى عام 2019م كانت قيمة اللاعبين 9 ملايين تقريباً ... هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة والممتلكات التي فيه... بالتوفيق وعقبال اللاليجا يارب.

وأضاف: قيمة اللاعبين فى الميريا بالتقرير هذا تتجاوز أى فريق فى الشرق الأوسط.



تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق، كشف البرتغالى جوزيه جوميز مدرب فريق الميريا الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية الإسبانى الذى يمتلكه المستشار تركي آل الشيخ سبب تقدم مستوى الفريق عقب قيادته للفريق للفوز على أوساسونا في مباراة دور الـ 16 بكأس إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 5 – 4 بعد نهاية الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى ألميريا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تصريح للمدرب البرتغالى، جاء فيه: "فخور بأداء الفريق، التغييرات ساعدت على تقوية روح الفريق".

ونجح ألميريا فى الوصول إلى دور ربع نهائي كأس إسبانيا فى كبرى مفاجات دور الـ 16، بعد تغلبه على أوساسونا الذى يلعب بالدوري الإسباني بركلات الترجيح 5 – 4.

وكان الفريق نجح فى إقصاء فريق ديبورتيفو ألافيس فى دور الـ 32 أيضا بعد فوزه الكاسح بخماسية نظيفة.

وفى سياق آخر، كان برشلونة قد تأهل إلى دور ربع النهائي بعد فوزه الصعب على مضيفه فريق رايو فاليكانو بنتيجة 2 – 1. كما تأهل فريق إشبيلية لنفس الدور بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق فالنسيا بثلاثية نظيفة.