شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أسامة جلال وقع للأهلى 3 سنوات وتألق بانون سبب عدم اكتمال الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن أسامة جلال مدافع إنبى المنضم مؤخراً إلى بيراميدز، كان قد وقع للأهلى لمدة 3 سنوات فى وقت سابق بعدما تجددت معه المفاوضات أكثر من مرة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: أسامة جلال هو أكثر لاعب فاوضه الأهلى بدل المرة 3 مرات واللاعب وقع 3 سنوات مع النادي، لكن حظه أن بدر بانون تألق مع الأهلى، وكذلك عودة سعد سمير، جعلت الأهلى يصرف نظر عن الصفقة.

وأضاف: الأهلى منح اللاعب العقود وانتهى الأمر، وأسامة كان مرحب بالانضمام للأهلى لأنه لاعب محترف.

وأضاف: دخل الزمالك فى الصفقة واللاعب أكد أنه ليس لديه أزمة، خاصة أنه لم يكن يشارك كثيراً فى إنبى، لكن كان هناك أزمة مادية فى الزمالك، ودخل بيراميدز فى الصفقة لأنه كان يرى أنه لديه أزمة دفاعية وتم الأمر.

واصطف لاعبو فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على الجانبين لإنشاء ممر للترحيب بأسامة جلال مدافع الفريق الجديد، الذى يشارك لأول مرة فى تدريبات بيراميدز، بعد أن تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط دفاع الفريق السماوى، وشارك المدافع الشاب لأول مرة فى تدريبات فريق بيراميدز صباح أمس، الاثنين، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، بعد إتمام انتقاله بالأمس لصفوف النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبي الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة 11 من الدوري الممتاز.

وأنهى بيراميدز صفقة انتقال أسامة جلال قائد المنتخب الوطني الأولمبى الذى يستعد لخوض أولمبياد طوكيو الصيف المقبل فى اليابان، ليصبح لاعبا فى صفوف بيراميدز بداية من انتقالات الشتاء.

وشارك أسامة جلال في التدريب الأول للفريق بعد قيده محليا وأفريقيا، وسط حفاوة بالغة من لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري.