شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكشف كواليس فشل قيد رامى ربيعة بسبب 4 دقائق بعد جلسة النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محسن صلاح رئيس نادى المقاولون العرب كواليس فشل قيد رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فى قائمة ذئاب الجبل بعد الحصول على موافقة محمود الخطيب وتوقيع اللاعب، وقال صلاح فى برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: محمود الخطيب فى الدوحة وكان الاتصال متعثر نوعاً ما وحاولنا أن نحصل على الموافقة وكان الوقت متأخر وبعد أن أتممنا الإجراءات لم يتبقى إلا 4 دقائق وتحدثت مع أحمد مجاهد لكن لم نلحق، حاولنا بقدر الإمكان ولم نستطع، والمفاوضات بدأت يوم غلق باب القيد وتأخرنا فى الحصول على موافقة الخطيب

من جانبه قال أحمد شوبير: رامى ربيعة كان لديه عرض من الإسماعيلى ثم تلقى عرضاً من المقاولون، ودار حوار بينى وبينه، وقالى أنا عايز أقعد، فنصحته بالخروج للعب، وقلت له لو مصطفى سألني السؤال ده بعد رأي المدرب هقوله إطلع إعارة.

وأضاف: تحدثت مع رامي بعد ذلك وقالي المشكلة عندنا في الوقت جلست مع النحاس وعجبني كلام المقاولون ومضيت بالفعل للنادي ولكن رد الأهلي جاء متأخر والسيستم قفل ولم نلحق بفترة السماح، وذلك بسبب سفر جميع المسئولين لذلك لم ينجح الانتقال.

وفى سياق مختلف أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفني، للكشف عن كورونا، سلبية جميع النتائج، فيما يخضع أحمد كابوريا لاعب الفريق لمسحة إعادة للتأكد من نتيجة مسحته، ويواصل المقاولون استعداداته لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب على مراجعة فيديوهات لمباريات طلائع الجيش الماضية، وآخرها مباراة الطلائع والبنك الأهلي والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع قبل مباراة الأربعاء التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذى حققوه على إنبي بهدفين مقابل هدف.