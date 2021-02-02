شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أسامة جلال في رحلة البحث عن الطموح مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهوره الأول في مسابقة الدوري العام أثبت أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي وفريق بيراميدز حاليًا، أنه مشروع موهبة كروية تنم عن نجم جديد في الخطوط الخلفية، قبل إن يبزغ نجمه بشكل أكبر مع فريق إنبي لينضم من خلاله إلى فراعنة الأولمبي ثم ينتقل مؤخرًا إلى فريق بيراميدز في صفقة من العيار الثقيل.

وقبل انضمامه إلى بيراميدز، كان أسامة جلال كان محور اهتمامات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي قبل الماضي إلا أن مسئولي الأحمر تراجعوا عن الصفقة بسبب المغالاة المادية الكبيرة للفريق البترولي في بيع اللاعب للقلعة الحمراء، كما دخل أيضًا على رادار نادي الزمالك لتدعيم خطوطه الدفاعية خلال موسم الانتقالات الجاري إلا أن مفاوضات بيراميدز كانت أكثر جدية.

مدافع الفراعنة شارك مع زملائه التتويج بكأس أمم أفريقيا للشباب التى أقيمت في مصر في عام 2019، ليحجزوا تأشيرة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، حيث ينتظر أبناء شوقي غريب تحدي كبير في رحلة مواصلة النجاحات بعد الروح الكبيرة التى ظهرت بين اللاعبين.

بدأ أسامة جلال مسيرته الكروية، لاعباً في فريق بتروجت، حيث شارك في 4 مباريات خلال موسم 2016، ثم انتقل إلى ناي إنبي في الموسم التالي، ليشارك في مباراة واحدة، قبل أن ينتقل إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة ويشارك في 13مباراة.

الفترة الأفضل في مسيرة لاعب الفراعنة كانت في موسم 2019، عندما تألق مع إنبي في 25 مباراة وانضم إلى منتخب الفراعنة الأوليمبي المتوج بكأس الأمم الأفريقية للشباب، وخلال الموسم الجاري شارك جلال مع إنبي في مباراتين قبل أن ينضم إلى بيراميدز باحثاً عن طموح جديد مع الفريق السماوي.



















































