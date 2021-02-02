شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أرقام الزمالك ترشحه للاحتفاظ بصدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك، يقدم موسماً استثنائياً منذ انطلاق مسابقة الدورى الموسم الجارى، خاصة أن الفريق الأبيض لم يفقد سوى 4 نقاط فقط منذ انطلاق المسابقة فى ديسمبر الماضى، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون سبورت: الزمالك يقدم موسم من أفضل ما يكون، ولم يفقد سوى 4 نقاط فقط وهذا رقم جديد على الفريق الأبيض من فترة طويلة، والزمالك هو أقوى خط دفاع وثانى أقوى خط هجوم، وعلى الورق الكفة تميل للزمالك أمام المحلة، رغم غياب شيكابالا والمثلوثى، والذى لم نشعر به منذ قدومه لأن حازم إمام يسيطر على الجبهة اليمنى.

وأضاف: الزمالك نجح فى إتمام صفقتين مهمتين قبل غلق باب القيد بلحظات، ومع اعترافى بقيمة الجزيرى الفنية إلا أن عدم مشاركته فى أفريقيا ودفع 5 ملايين فى استعارته علامة استفهام، وأرقام الزمالك ترشحه للاحتفاظ بالصدارة.

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره غزل المحلة، اليوم الثلاثاء، فى اللقاء الذى يستضيفه استاد المحلة ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، يعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

بينما يعانى فريق غزل المحلة فى أول مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات ليحتل المركز الـ15 بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط.