شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى ضيافة الغزل باستاد المحلة للحفاظ على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على غزل المحلة، في تمام الخامسة مساء اليوم، باستاد المحلة ضمن الأسبوع الـ11 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وشهدت الساعات الأخيرة قبل اللقاء، أنباء عن نقل المواجهة من استاد غزل المحلة، وهو ما نفاه مسئولو اتحاد الكرة.

يعيش فريق الزمالك في الوقت الحالي أفضل فتراته الفنية بعد الانطلاقة القوية في الدوري الممتاز، بتحقيق 7 انتصارات بعد خوض 9 مباريات والتعادل في مباراتين ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة متفوقا بفارق نقطتين عن الغريم التقليدي الأهلى.

على الجانب الآخر، يعانى فريق غزل المحلة في أولي مواسمه بالدوري الممتاز بعد العودة، حيث أكتفي بتحقيق فوز وحيد وخسر 3 مباريات وتعادل في 3 مواجهات ليحتل المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط.

قبل مباراة اليوم، أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك، سلبية المسحة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفني للكشف عن فيروس كورونا وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات.

على الصعيد الفني، يغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي لاعبا الزمالك عن مواجهة المحلة بسبب الإصابة حيث يعاني شيكابالا من آلام في الظهر بينما يعاني المثلوثي من إصابة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، كما تأكد غياب الثنائي مروان حمدي القادم من المقاصة وأيمن حفني المنضم في صفقة انتقال حر، وسيف الجزيري القادم من المقاولون لعدم الجاهزية الفنية.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام المحلة مكون من : محمد أبوجبل في حراسة المرمى وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام في خط الدفاع وفرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور في وسط الملعب وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو في الهجوم.

على الجانب الآخر، يأمل غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك بعدما نجح في خطف نقطة من الإسماعيلي بالجولة الأخيرة بالتعادل بهدفين لكل منهما ويطمح أبناء الفلاحين في تجنب الخسارة والخروج بأفضل نتيجة ممكنة وإن كانت التعادل وحصد نقطة على أقل تقدير في ظل الفوارق الفنية الكبيرة بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يبدأ خالد عيد المدير الفني للفلاحين مباراة الزمالك بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمى ومحمود علاء وأحمد عيد ومحمد فتح الله وهاني عادل في الدفاع وأشرف السيد وأحمد النادري وخالد رسلان في وسط الملعب وعبده يحيى وهشام بلحة وإسلام فؤاد في الهجوم.