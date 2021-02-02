شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر مدافعي الأهلي من ثلاثي الدحيل الخطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الخط الخلفي بالفريق الأحمر من خطورة هجوم الدحيل القطري وامتلاكه لاعبين أصحاب سرعات عالية وقدرات تهديفية مميزة، خاصة الثلاثي البرازيلي دودو وأولونجا والمعز علي، باعتبارهم مثلث الرعب في صفوف الفريق القطري، وطالب لاعبيه بعدم السرحان والتركيز طوال المباراة.

وطالب موسيماني مدافعي الأهلي ولاعبي الوسط بضرورة تضييق المساحات وعدم ترك الحرية للاعبي الدحيل في التحرك وتهديد مرمى محمد الشناوي في موقعة الخمس، مع مطالبة لاعبي الوسط بالنزول إلى أسفل لمساعدة رباعي الدفاع الأحمر، في تضييق الخناق أمام مهاجمي الدحيل والغلق على مفاتيح لعبه.

على جانب آخر، يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات منفردة مع لاعبي الأهلي خاصة اللاعبين الصغار وقليلي الخبرة في اللعب بالبطولات الدولية، من أجل تحفيزهم واستنفار طاقاتهم قبل مباراتهم ضد الدحيل القطري، وكذلك لرفع الضغوط عن كاهلهم في ظل صعوبة المباريات المقبلة.

كما منح موسيماني الضوء الأخضر لمحمد الشناوي قائد الأهلي واللاعبين الكبار في الفريق مثل أيمن أشرف وسعد سمير ووليد سليمان بعقد جلسات تحفيزية مع باقي اللاعبين ، من أجل تحفيزهم ومطالبتهم بتقديم كل ما لديهم خلال المشاركة في الحدث العالمي الذي لا يتكرر كثيرا، والذي سيظل عالق في ذكرى اللاعبين وجماهير الأهلي، والتأكيد على أنهم قادرون على صناعة تاريخ جديد يسجل بأسمائهم في سجلات القلعة الحمراء.