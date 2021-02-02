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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 4 مباريات بالدوري.. وصدام قوي في كأس إيطاليا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، بالإضافة لصدام قوي في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتلعب أيضا 4 مباريات بدوري we المصري أبرزها ستكون مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة.

ويستعرض يلا كورة، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:


كأس إيطاليا
21:45- انتر x يوفنتوس - (BT Sport ESPN- TRT Spor HD- TVP Sport HD).

كأس ملك إسبانيا
22:00 - ألميريا x إشبيلية - (Match Football 1- Premier Sports 1 HD- L'Equipe TV)


20:00- وولفرهامبتون x آرسنال - ( beIN Sports HD 1).
22:15 - مانشستر يونايتد x ساوثهامتون ( beIN Sports HD 1).

الدوري التركي
18:00 - جالاتا سراي x إسطنبول باشاك شهير - (Sport Klub 1 Serbia- Sport 2 Hungary- Sport Klub 1HD Croatia).


14:30 - أسوان x سيرامكيا - (ON Time Sports 1 HD).
14:30 - الجونة x الإنتاج الحربي- (ON Time Sports 2 HD).
17:00- غزل المحلة x الزمالك - (ON Time Sports 1 HD).
19:30 - المصري x البنك الأهلي - (ON Time Sports 2 HD).

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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