بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 4 مباريات بالدوري.. وصدام قوي في كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات بمختلف الدوريات حول العالم، بالإضافة لصدام قوي في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتلعب أيضا 4 مباريات بدوري we المصري أبرزها ستكون مواجهة الزمالك أمام غزل المحلة.

ويستعرض يلا كورة، أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:



كأس إيطاليا

21:45- انتر x يوفنتوس - (BT Sport ESPN- TRT Spor HD- TVP Sport HD).

كأس ملك إسبانيا

22:00 - ألميريا x إشبيلية - (Match Football 1- Premier Sports 1 HD- L'Equipe TV)

الدوري الإنجليزي

20:00- وولفرهامبتون x آرسنال - ( beIN Sports HD 1).

22:15 - مانشستر يونايتد x ساوثهامتون ( beIN Sports HD 1).

الدوري التركي

18:00 - جالاتا سراي x إسطنبول باشاك شهير - (Sport Klub 1 Serbia- Sport 2 Hungary- Sport Klub 1HD Croatia).

الدوري المصري

14:30 - أسوان x سيرامكيا - (ON Time Sports 1 HD).

14:30 - الجونة x الإنتاج الحربي- (ON Time Sports 2 HD).

17:00- غزل المحلة x الزمالك - (ON Time Sports 1 HD).

19:30 - المصري x البنك الأهلي - (ON Time Sports 2 HD).