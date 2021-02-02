طارق قنديل: موسيماني في حالة ثقة .. والخطيب يتواجد دائما مع لاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن كواليس استعدادات الفريق في قطر لخوض أول مباراة للفريق في كأس العالم للأندية أمام الدحيل.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 2021، مساء الخميس المقبل، بمواجهة الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور.

وقال قنديل في تصريحات إذاعية عبر" on sport fm" ، إن الإجراءت الاحترازية داخل الدوحة استعدادًا لمونديال الأندية مشددة للغاية، وممنوع على أي شخص الدخول لفريق الأهلي.

وأضاف:" المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني في حالة ثقة وتركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الدحيل، ويتبقى لنا التوفيق".

وأوضح، أن جميع أفراد بعثة الأهلي في حالة انضباط ومحمود الخطيب رئيس النادي يتواجد بشكل دائم مع اللاعبين".

وأتم:" حتى الآن لم يُحدد لون قميص الأهلي الذي سنخوض به مباراة الدحيل، وننتظر الاجتماع الفني لمعرفة هذا الأمر".