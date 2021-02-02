الامارات | قناة أرجنتينية تكشف كواليس تعاقد النصر مع رامون دياز

شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أرجنتينية تكشف كواليس تعاقد النصر مع رامون دياز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع قناة "TYC SPORT" الأرجنتينية أن المدرب رامون ذياز، تلقى عرض لتدريب نادي النصر، في دوري الخليج العربي، وأشارت إلى أن المدرب على وشك العودة إلى منقطة الشرق الأوسط من جديد بعد رحيله عن البارغواي، مؤكده أن هذه ستكون التجربة الأولى للمدرب في الإمارات.

وأشار التقرير، إلى أن النصر سبق له وضم لاعبين من الأرجنتين سابقاً وعلى سبيل المثال ماورو زاراتي، وأكد أن المدرب لديه عرض بالتدريب لمدة 6 أشهر، ويفكر المدرب بجدية في العرض ويريد أن يضع كل خبرته مع العميد بعد أن كان قد فاز بالألقاب مع الهلال السعودي وقاد فريق الاتحاد أيضاً ولكنها أول تجربة للمدرب في الدوري الإماراتي.

وأضاف التقرير: "في شهر أكتوبر الماضي، أعرب رامون دياز، عن رغبته في التدريب والعودة إلى منطقة الخليج، لذلك سيكون الخيار المطروح جيداً أمام المدرب وجهازه الفني".

واختتم القناة التقرير الصحفي بتساؤل: "النصر لم يفوز بالدوري منذ عام 1986 هل يغير دياز ذاكرته".

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