شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: مسئول زملكاوي منع عودتى للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإنتاج الحربى السابق، والمنضم حديثًا لمصر المقاصة تفاصيل عدم عودته إلى الفريق الأبيض، في الانتقالات الشتوية، خصوصا بعدما كان اللاعب قريبا من من تحقيق حلمه بالعودة مرة أخري إلى بيته.

قال مرسي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه كان قريبًا من العودة إلى نادى الزمالك، موضحًا أن الصفقة تعطلت في الرمق الأخير، بعدما تدخل أحد المسئولين الزملكاوية لمنع عودته لبيته مرة أخرى والتعاقد مع مهاجمين جدد.

أكد باسم مرسي أن عدم عودته للزمالك يعود إلى "النصيب"، لافتًا إلى أنه تلقي العديد من العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أنه فضل في النهاية عرض الفريق الفيومي، متمنيًا أن يكون بوابته للعودة إلى صفوف المنتخب الوطنى.

نجح مسئولو نادي المقاصة في التعاقد مع باسم مرسي بعد شراء عقده من الإنتاج في اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق الفيومي في الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي.

وجاء تعاقد المقاصة مع باسم مرسي من أجل تدعيم خط الهجوم بعد بيع مهاجمه مروان حمدي للزمالك وانتقال رجب عمران بديله في خط الهجوم إلى سيراميكا وأنهى المقاصة صفقة شراء باسم مرسي مقابل مليون جنيه، خاصة أنه يتبقى 6 شهور في عقد مرسي مع الإنتاج، بينما وقع اللاعب لمدة موسمين ونصف الموسم.

وحصل المقاصة على 13 مليون جنيه نقدا نظير بيع مروان حمدي للزمالك، بخلاف 15% نسبة عائد البيع حال لإقدام الزمالك على بيع اللاعب في المستقبل.