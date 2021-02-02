شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. رأسية مصطفى محمد تقتل أحلام الرجاء المغربي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتلت رأسية مصطفى محمد مهاجم الزمالك أحلام فريق الرجاء المغربي في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وتقدم مالانجو للفريق المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف الهدف الثانى للزمالك وعزز "البلدوزر" فوز الأبيض بهدف ثانى له وثالث لفريقه، وكان لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين فى الدار البيضاء قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقى.

ونجح فريق الزمالك في خطف بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بدورى أبطال أفريقيا أمام الأهلى إلا أنه لم يوفق وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف .