شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يستضيف البنك الأهلى اليوم لمواصلة الصحوة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البورسعيدى نظيره البنك الأهلى في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإنتاج الحربى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر البنك الاهلى بثنائية دون رد من الطلائع بنفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 وتعادل في 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 13 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة مباريات وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 13 هدفا.

وشدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز اليوم لضمان الاستمرار في المربع الذهبى للبطولة في المقابل طالب محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه باستعادة عروضهم القوية والعودة للانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام البنك الاهلى مكون من: "أحمد مسعود، فريد شوقي،سعيدو سمبوري، محمد عنتر، أحمد رفعت، عمرو موسي، كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، مصطفى سلطان، أحمد جمعة".

ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الأهلى أمام المصرى البورسعيدى مكونا من: "محمود الزنفلي-محمد مصطفى - محمد كوفى - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح-محمود قاعود - محمد بسيوني، - معروف يوسف - حسام الصانع - أحمد على - محمد مثناني".