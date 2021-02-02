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تركي آل الشيخ ينشر القيمة التسويقية للاعبي ألميريا الإسباني

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ما أعلنه موقع ترانسفير ماركت عن القيمة السوقية للاعبي النادي.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «القيمة التسويقية للاعبين في موقع ترانسفير ماركت لنادي Almeria، مع اعتقادي قيمتهم أعلى من ذالك.. هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة والممتلكات التي فيه.. بالتوفيق وعقبال الاليجا يارب».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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