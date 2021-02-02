شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ينشر القيمة التسويقية للاعبي ألميريا الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، ما أعلنه موقع ترانسفير ماركت عن القيمة السوقية للاعبي النادي.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»: «القيمة التسويقية للاعبين في موقع ترانسفير ماركت لنادي Almeria، مع اعتقادي قيمتهم أعلى من ذالك.. هذا غير قيمة النادي نفسه والرخصة والممتلكات التي فيه.. بالتوفيق وعقبال الاليجا يارب».