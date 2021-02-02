شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف 15 مليون جنيه لأندية القسمين الثانى والثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف اتحاد الكرة مبلغ 15 مليون جنيه لدعم أندية القسمين الثانى والثالث خلال الفترة الماضية، بعدما طالبت الأندية من الجبلاية مساعدتها لتخطى الأزمة المالية الحالية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأرسلت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة خطابات لأندية القسمين الثالث والرابع تفيد بموافقة اللجنة على السماح لهذه الأندية بتدعيم صفوفها وقيد لاعبين هواة فقط فى قوائمها حتى 4 فبراير المقبل، لاسيما أن فترة القيد الشتوى انتهت الأحد الماضى.

وتضمنت الخطابات المُرسلة لهذه الأندية بأحقيتها فى ضم لاعبين هواة فقط حتى 4 فبراير المقبل، ونفس الأمر بالنسبة لأندية الصالات والكرة النسائية.

على صعيد متصل، أرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة لائحة النظام الأساسي المُعدلة بقرار الجمعية العمومية للجهة الإدارية، الممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لنشرها في الجريدة الرسمية تمهيدا للعمل بها قبل الانتخابات المقبلة وكذلك تشكيل روابط الأندية للموسم الجديد.

وأجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وأضاف المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية، حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

وأشار المصدر إلى أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.