شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخشى مفاجآت سيراميكا على استاد بتروسبورت بالدوري.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف أسوان نظيره سيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت بافتتاحية الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز سيراميكا على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 2 وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 اهداف وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة في المقابل شدد هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا على لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث ضمن خطة اقتحام المربع الذهبى للمسابقة.

ومن المتوقع أن يخوض أسوان لقاء سيراميكا بتشكيل يضم: "خالد وليد، محمد جابر ميدو، محمود شبانة، محمد سوستة، عمرو حلوانى، أحمد أيمن، جون افرى، هيثم الفيل، أحمد سعيد اوكا، أحمد صغيرى، هانى رشدى".

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام أسوان مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".