شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الزمالك .. أرقام مروان حمدى وسيف الجزيرى في مواجهة مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الزمالك في تعويض رحيل مصطفى محمد المنتقل إلى جالطة سراى التركى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار مع أحقية الشراء بـ4 ملايين دولار، بالتعاقد مع صفقتين قبل يوم من انتهاء الانتقالات الشتوية.

وتعاقد مسئولو الأبيض مع ثنائى الهجوم التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، ومروان حمدي مهاجم المقاصة لمدة 4 سنوات ونصف.

وأنهى الزمالك بشكل سريع ضم الثنائي بعد رحيل مصطفى محمد ليصبح لدى الأبيض 4 مهاجمين وهم عمر السعيد، المغربي حميد أحداد والوافدين الجدد.

أرقام مصطفى محمد مع الزمالك

وشارك مصطفى محمد فى 53 مباراة بقميص الزمالك في جميع المسابقات، سجّل خلالها 19 هدفًا وصنع 4 أخرى لزملائه، وفى الموسم الحالي شارك في 4 لقاءات فقط استطاع خلالها تسجيل هدفين، بينما كان صاحب الـ23 عامًا هداف الفريق الموسم الماضي بـ16 هدفًا في 46 لقاء بجميع المسابقات وصنع 3 أخرى.

صفقات الزمالك بالأرقام

تمتلك صفقات الزمالك معدلا تهديفيا جيدا لقيادة هجوم الأبيض، حيث شارك التونسي سيف الدين الجزيري مع المقاولون العرب في 9 مباريات ببطولتي الدوري والكونفدرالية الأفريقية سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وفى الموسم الماضي سجل صاحب الـ27 عامًا 11 هدفًا وصنع 7 أخرى في 32 مباراة مع المقاولون.

أما مروان حمدى يمتلك سجلاً جيدًا، حيث لعب 7 مباريات هذا الموسم وسجل 4 أهداف، وسبق له الانضمام لمنتخب مصر في 2019 وخاض مباراتين دوليتين رفقة حسام البدري مدرب المنتخب الحالي.

وفي الموسم الماضي، لعب صاحب الـ24 عاما مع وادي دجلة 28 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفا وحيدا.