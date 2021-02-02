شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة "الجريح" طمعان فى الإنتاج اليوم على استاد خالد بشارة بالغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الجونة نظيره الإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة بين الفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج من المصرى البورسعيدى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه باستغلال إقامة المباراة على ملعبهم لتحقيق الفوز والعودة لسلسلة الانتصارات مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بالمنافس بينما يسعى حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لتحقيق فوزه الأول مع الفريق عقب سلسلة النتائج السيئة منذ بداية المسابقة والتي دفعت مجلس إدارة الإنتاج لتجميد مستحقات اللاعبين.

ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الإنتاج الحربى مكونا من: "إسلام طارق، محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم، نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الجونة مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".