شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: «الدنيا اسودت في عيني بعد هدف «القاضية ممكن».. وهذا ما قلته لـ«قفشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، بالمدرب الفرنسي بارتيس كارتيرون، مدرب الفريق السابق، واعتبره من أفضل المدربين.

وقال جنش، في تصريحات مع برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»: «كارتيرون كان واضحا وصريحا ووعدني بالحصول على فرصة المشاركة، لكن من حظي السيء أنه رحل والجهاز الفني نقل معلومات غلط لباتشيكو«.

وكشف جنش عن مشاعره بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي، وقال: «بعد هدف قفشة الدنيا اسودت في عيني، وحسيت إنها ضلمت ومش مصدق إننا خسرنا لحد دلوقتي«.

وتابع: «قفشة قعد يحتفل بعد الهدف 5 دقايق فجريت عليه، وقلت له يلا يا قفشة عشان نلعب، بقالك 5 دقائق بتحتفل.. عايزين نلعب كورة يا عم».