شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: الشناوي أفضل حارس في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، إن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، هو حارس مصر الأول حاليا دون منازع مشيرا إلى أن الشناوي هو الوحيد ذو المستوي الثابت على مدار عام كامل.

وأوضح جنش، في تصريحات مع برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الشناوي حارس مميز، ولا أجامله وأقول الحقيقة إنه الأفضل.

وتابع: «الناس بتحبي عشان حقاني، والشناوي افضل حارس في مصر».