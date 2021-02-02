شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُهدد ثلاثي الأهلي بالتجميد والخروج من الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنذارًا شديد اللهجة لأكثر من لاعب في الفريق بالاستبعاد من التشكيل الأساسي للفريق وعدم المشاركة في المباريات حتى لو لمدة دقائق إذا ما استمر هؤلاء اللاعبون بنفس المستوى المتواضع الذي ظهروا عليه خلال الفترة الماضية .

وتحدث موسيماني بشكل صريح مع لاعبي الفريق في محاضرة مهمة وقوية عقدها معهم في اليوم الثاني للأهلي في قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وقال لهم: الفرصة تُتاح لكل لاعب مرة واثنين لكنها لن تستمر طويلاً وإذا خرج أحد من حساباته فلن يكون له دور مع الفريق لفترة طويلة ولحين استعادة مستواه ووصل للمستوى الذي يؤهله للمشاركة أساسيًا مع الفريق.

وكشف المدير الفني عن عدم رضاه عن مستوى بعض لاعبي الفريق وتحديدًا الثلاثي حسين الشحات ومروان محسن ووالتر بواليا وأكد لهم أنهم حصلوا على فرص كثيرة ولم يقدموا المردود الجيد.

وشدد المدير الفني على أنه يتحمّل ضغوط الجماهير وانتقادات الإعلام ضد هذا الثلاثي تحديدًا لذا عليه أن يستعيد مستواه سريعًا وأن يكون عند حُسن ظنه حتى لا يجد نفسه خارج حسابات الجهاز الفني تماماً خاصة أن الفترة المقبلة تشهد ارتباطات قوية للفريق أولها مواجهة الدحيل اقلقطري الخميس المقبل في بطولة كأس العالم للأندية، والتي يتطلع فيها المادر الأحمر للفوز من أجل التأهل لنصف نهائي المونديال واللعب مع عملاق أوروبا بايرن ميونيخ الألماني.