حسين ياسر المحمدي: سأشجع الدحيل أمام الأهلي.. وسأرشح مصطفى محمد لـ مانشستر سيتي.. وساعدت صلاح فى الاحتراف

الشارقة - اميمة ياسر - علق حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق، على مواجهة المارد الأحمر أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية.

الأهلي يواجه الدحيل يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الدور الأول من مواجهات مونديال الأندية، المقرر إقامته في قطر.

وقال حسين ياسر خلال تصريحات لبرنامج اللعيب على قناة "إم بي سي مصر": "لم أكن أتمنى أن تكون المواجهة الأولى للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية عربية خالصة".

وأضاف: "سأشجع فريق الدحيل القطري لوجود شقيقي بين صفوفه، والعاطفة سيكون لها دور، مثلت النادي الأهلي ودافعت عن قميصه، ولو كان أي فريق آخر يمثل مصر في المونديال كنت سأشجع الدحيل أيضًا".

وتابع: "إذا كان الزمالك هو من كان سيواجه الدحيل القطري في كأس العالم للأندية لشجعت الأخير بسبب شقيقي الأصغر، خسارته ستؤثر علينا كأسرة".

وأردف: "الفريقان كبار، الأهلي بطل إفريقيا والدحيل من أبطال الدوري القطري، أكثر من موسم ويضم نجوم كبار المعادلة ستكون صعبة، وصعب أن نتوقع الفائز، من كان استعداد لاعبيه نفسيًا وبدنيًا أكثر هو من سيحقق الفوز".

وأكمل: "الأهلي يجب أن يحترم الدحيل جدًا والعكس، لا توجد مباراة سهلة، وإذا تحدثنا بالخبرات والبطولات، فالأهلي هو من سيفوز، لأنه يمتلك خبرات كثيرة في كأس العالم للأندية، وكفته ستكون أرجح". حسبما نشر موقع "بطولات".

أكد حسين ياسر المحمدى، لاعب الأهلى والزمالك السابق، أن مصطفى محمد نجم الزمالك الذى انتقل للدورى التركى على سبيل الإعارة أمامه فرصة للتألق فى جالطة سراى، وحال تفوقه وبزوغ نجمه سيقوم بمساعدته على الانتقال لمانشستر سيتى.

وأضاف ياسر المحمدى، فى تصريات تليفزيونية، أنه ساعد محمد صلاح لاعب المنتخب المحترف فى صفوف ليفربول، على الاحتراف عندما انتقل لفريق بازل السويسرى، وهو ما يمكن أن يتم مع مصطفى محمد، فسوف أرشحه لنادى مانشستر سيتى.

وكشف حسين ياسر المحمدى أنه لم يكن يتوقع مواجهة الأهلى مع الدحيل القطرى فى أولى مواجهات كأس العالم للأندية، خاصة أنه لم يكن يتمنى أن تكون أولى مواجهات الفريق الأحمر عربية خالصة، مؤكدا أنه سوف يشجع الدحيل فى مباراته أمام الأهلى، خاصة أن شقيقه لاعب فى صفوف الفريق القطرى، مشيرا إلى أنه سيشجع شقيقه حتى لو كان هناك فريق آخر أمام الدحيل حبا فى شقيقه حتى وإن كان الزمالك، لأن خسارة أخيه ستؤثر على الأسرة بأكملها. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ووجه حسين ياسر المحمدى نصيحة للنادى الأهلى بضرورة احترام الفريق المنافس فى مونديال الأندية، خاصة أن الدحيل يتسلح بعاملى الأرض والجمهور والإمكانيات الفنية والمادية والأسماء الكبيرة فى صفوفه، لذا سيكون التركيز أقوى لدى ممثل قطر، وبالنسبة للأهلى فيمتلك الخبرات الكثيرة فى بطولات كأس العالم للأندية حيث سبق وشارك بها عدة مرات ، وستكون كفته هى الأرجح وسيفوز إذا لجأنا إلى الخبرة والبطولات.