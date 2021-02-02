شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهى استعداداته لمواجهة سموحة ويدخل معسكرًا مغلقًا مع يوفيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلى بقيادة البوسنى دراجان يوفيتش استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة عصر غدٍ الاربعاء على استاد الإسماعيلية باللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن يوفيتش قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى للمبيت هناك استعدادًا للمباراة التى تعد الاولى للمدرب البوسنى عقب توليه المسئولية بنهاية مباراة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد الإسماعيلي 8 نقاط في المركز الثالث عشر ليكون الفريق الأصفر متساويًا مع الثلاثي البنك الأهلي وغزل المحلة والاتحاد السكندري.

وقرر البوسنى دراجان يوفيتش تخصيص برنامج بدنى لتجهيز الوافدين الجدد للدراويش حسين السيد ومصطفى الزنارى وعبد الله جمعة وأحمد العش ومحمد حسن تحت إشراف جيفاد ساريتش مدرب الأحمال الجديد، بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية لهم قبل المباريات المقبلة بالدوري.

كشف دراجان يوفيتش أنه فضّل التعاقد مع الدراويش على حساب عروض أخرى كان يملكها؛ لقناعته الشديدة بقدرات الفريق وطموحه لتحقيق نتائج إيجابية معه.

وقال دراجان فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "مقتنع تماما أن الكرة المصرية تذخر بالمواهب التي تصدرها لدوريات العالم المختلفة، ومتابع جيد للكرة المصرية، وأرى أن الدوري المصري هو أفضل دوري في إفريقيا".

وأبدى المدير الفني الجديد للإسماعيلي سعادته بتولي الإدارة الفنية لفريق بحجم جماهيرية وقيمة الدراويش، مؤكدا على أنه سيبذل قصارى جهده نحو تصويب مسار الفريق للأفضل.

وقال دراجان: "اجتمعت مع اللاعبين اليوم وابلغتهم أنى هنا للعمل وليس الكلام، متفاءل بما رأيته، الإسماعيلي يملك لاعبين مميزين وبالتأكيد سنكون في مكان أفضل على جدول الترتيب في القريب العاجل".