شكرا لقرائتكم خبر عن يامن بن ذكري: وجود الجزيري وساسي والمثلوثي في الزمالك فخر لكل تونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يامن بن ذكري، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته الكبيرة بتواجد ثلاثي تونسي بين صفوف القلعة البيضاء، آخرهم سيف الدين الجزيري.

وقال التونسى يامن بن ذكري، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبو العلا: أتابع الزمالك باستمرار وفي مختلف البطولات، ومجموعة الزمالك في دوري الأبطال ليست سهلة، وسيخوض الزمالك مباراتين قبل مواجهة الترجي، وأتمنى أن يكون التفكير في كل مباراة بظروفها، خاصة أن الزمالك كان قد فاز في آخر مواجهتين على الترجي في الموسم الماضي.

وأضاف: الزمالك حتى الآن لم يلعب في أفريقيا بعد التغييرات التي حدثت، بعد رحيل مصطفى محمد، وسيف الجزيري لاعب تونسي وهو بلدياتي ولاعب جيد.

وتابع: فرجاني ساسي أعطى شكلا جديدا للتوانسة، كنت أول من احترف في الدوري المصري، ولكن ساسي قدّم شكلا مختلفا، وأتمنى أن يجدد تعاقده مع الزمالك، وهناك أيضاً حمزة المثلوثى، وأخيراً سيف الجزيري، وهو يستحق الانضمام للزمالك بعد تألقه مع المقاولون، ولكن الأزمة فقط أن مصطفى محمد كان مقيداً في أفريقيا ويحتاج إلى بديل.

واستطرد: شرف لأي تونسي أن يكون هناك 3 توانسة بالتواجد في الزمالك، وأنصح الجزيري أن يبقى على مستواه مثلما فعل مع المقاولون، هو اكتسب الخبرات والتكتيك المصري، وأتمنى بعد توقيعه للزمالك أن يكون إضافة كبيرة، وينضم أيضا لمنتخب تونس، وهو بالفعل انضم لـ3 معسكرات قبل الزمالك.

واختتم: أتواصل دائما مع المثلوثي وكنت أفضل أنه يلعب مباريات رسمية مع الصفاقسي ثم ينضم للزمالك ولكنه غاب طويلاً عن المشاركة، خاصة أن فرصة اللعب ليست سهلة في الزمالك، ولكنه في منافسة قوية مع حازم إمام وأحمد عيد وهذه المنافسة سترفع مستواه.