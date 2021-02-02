شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد: مباراة واحدة مع الزمالك بـ100 ماتش مع فرق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد نادر السيد، حارس مرمى نادي الزمالك، أنه لم يفكر مطلقاً في الخروج من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة، وقال أحمد نادر السيد، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا: لم أفكر في الخروج على سبيل الإعارة؛ لأن مباراة واحدة في الزمالك تعادل 100 مباراة خارج النادي، وصعدت للفريق الأول منذ بداية الموسم تقريبا ولم أشارك في مباريات ودية حتى الآن؛ بسبب ضيق الوقت.

وأضاف: في الناشئين كنت أتدرب على اللعب مع المدافعين كما أتدرب حارس مرمى، حتى أكون عنصر أساسي في الهجمة، وطموحي أن أنضم للمنتخب 2003، وأتوج بالدوري مع فريق الشباب وببطولة أفريقيا.

وتابع: بعشق شيكابالا، وبعدما تم تصعيدي وجدته دائما يهتم بالناشئين وبيهزر معاه، وأكثر ما يثير إعجابي في شخصيته أنه يفصل بين الملعب وخارجه، في الملعب بنقوله "شيكا" لكن بره بنقوله كابتن، أشرف بن شرقي لا يتحدث كثيرا مع اللاعبين، ولكنه بيهزر مع أسامة فيصل.

وأردف: وعبد الله جمعة أيضا بيحب ينزل الملعب بدري وبيجي يقعد معانا ويهزر معانا، لكن طارق حامد أكثر لاعب جد وبمجرد نزوله الملعب يظهر ذلك ولهذا لا تجده يتحدث مع اللاعبين أو بيهزر، وتعلمت منه أنه دائماً بيركز في الجري والتدريب ولا يتحدث مع أحد، وعبد الشافي أيضاً لا يتحدث مع أحد ولكنه عندما ينزل الملعب يمر على الجميع ويصافحنا.

واختتم: أنا فخور باسم والدي جدا، وعلى الرغم من أننى ألعب تحت ضغط اسمه، إلا أنه وضعني على أول الطريق والباقي أصبح مسئوليتي، وأبرز ما قاله لي "انت مش طالع درجة أولى عشان تبقى كمالة عدد".

ووقع أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق الشباب بنادي الزمالك، على عقد لمدة ثلاثة مواسم على بياض للقلعة البيضاء، واستقر الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على قيد اللاعب إفريقيا.