شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: محمد الشناوي أفضل حارس فى مصر حاليا وعلاقتى مع أبو جبل ملعب فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، أن محمد الشناوى حارس مرمى فريق الأهلى أفضل حارس مرمى فى مصر حاليا، وأن العلاقة بينه وبين محمد أبو جبل، خلال الفترة الماضية، قائلا: "علاقتى مع أبو جبل فى الملعب فقط؛ لأنى لا أميل للخروج من المنزل".

وأضاف محمود جنش، خلال تصريحات تليفزيونية: أنه لا يرغب فى الرحيل عن الزمالك رغم العروض التى جاءت إلى مسئولى الفريق خلال الفترة الماضية ومن أحد أندية الدوري الممتاز، وسوف يكون المقابل المادى أعلى بكثير.

وأشار محمود جنش إلى أنه كان يرغب فى استمرار اللعب فقط وليس المشاجرة مع محمد مجدى "قفشة"، صانع ألعاب فريق الأهلي، أثناء احتفاله بإحراز هدف الفوز للفريق الأحمر، فى مباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه حزين على خسارة البطولة، وأنه كان يتمنى حصدها.

وعقد مسئولو نادى الزمالك جلسة مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق؛ بسبب مقدم تعاقده الذى كان يستحق السداد بشكل رسمى، الأحد، وفقا لبنود التعاقد.

وجدد جنش عقده مع نادى الزمالك لمدة 3 سنوات، ليستمر داخل جدران قلعة ميت عقبة حتى عام 2024، فى إطار سياسة إدارة القلعة البيضاء بالحفاظ على قوام الفريق الحالى.

وطلب مسئولو نادى الزمالك من جنش الصبر، حيث سيتم صرف مقدم تعاقده برفقة باقى اللاعبين خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجارى، رغم حلول موعد صرف المقدم بشكل رسمى.

ووافق جنش على طلب مسئولى الزمالك فورا، مؤكدا أنه سينتظر لحين صرف مقدم تعاقده بعد توافر المبلغ دون افتعال أى أزمات مع النادى.

وأصبح جنش من العناصر المهمة والمؤثرة فى قوام فريق الزمالك، منذ انضمامه للقلعة البيضاء عام 2011 قادما من نادى الأوليمبى السكندرى، وحصد العديد من الألقاب، أبرزها الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقى والدورى الممتاز وكأس السوبر المصرى السعودى، وكأس السوبر المصرى مرتين، وكأس مصر 6 مرات.