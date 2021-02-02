شكرا لقرائتكم خبر عن يوفيتش: ترتيب الإسماعيلي بالدوري لا يرضيني وعلاقتي مع بابل مثل "الأب وابنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد دراجان يوفيتش، المدير الفني للإسماعيلي، أن فريقه استحق الفوز أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعتهما الأسبوع الماضى وانتهت بالتعادل 1/1.

وقال دراجان يوفيتش، فى تصريحات تليفزيونية، أقمنا مباراة ودية أمام فريق الكهرباء وأشركنا اللاعبين الذين لم يخوضوا لقاء بيراميدز، وعقدت جلسة لشرح الأخطاء وتداركها، سنحلل ما حدث ونتحدث عن أخطاء اللاعبين لكي نستعد لمواجهة سموحة، سنعمل على أن نكون أفضل".

وأوضح دراجان يوفيتش أن ترتيب الفريق بالدورى غير مرض للجماهير والنجوم السابقين قائلا: "ترتيب الفريق غير مرض للجماهير والنجوم السابقين لكننا لدينا لاعبين مميزين وإدارة جيدة ومليوني مشجع خلفنا، وسأبذل أقصى ما لدي للحصول على مركز متقدم بالدوري وتحسين النتائج وعلاقتي مع الأنجولي آري بابل مثل الأب وابنه، حققت معه 6 ألقاب في فريق أول أغسطس وأعد جماهير الاسماعيلي بأنه سيتألق.

وقال مدرب الاسماعيلى إنه يتابع محمد صلاح نجم مصر المحترف فى ليفربول، مؤكدا أنه من أفضل اللاعبين في العالم بعدما توج بالدوري والأبطال مع ليفربول".

قاد دراجان يوفيتش، المدير الفنى الجديد للدراويش، المران الأول للفريق ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة فى الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى العام المصرى 2021، وحرص المدرب البوسنى على معالجة الأخطاء التى وقع خلالها اللاعبون فى مواجهة بيراميدز وودية الأمس، بجانب شرح بعض من الإيجابيات التى لا حظها.