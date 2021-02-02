المقاولون العرب يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، ويأمل ذئاب الجبل فى حصد ثلاث نقاط ثمينة من أجل تحسين مركزهم بجدول المسابقة، بعد تراجع النتائج خلال بداية الموسم الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 11 برصيد 10 نقاط في جدول مسابقة الدوري العام، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 10 مباريات، حيث فازوا في 3 لقاءات وتعادلوا في لقاء واحد وتلقوا الهزيمة في 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

من ناحية أخرى، يخضع محمد حمدي زكي، صانع ألعاب المقاولون العرب، لبرنامج تأهيلي من أجل إعداده للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، أبعده عن مباراة فريقه السابقة أمام إنبي، التى أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر وانتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات شتوية خلال يناير الماضي، وهم، إيدو موسيس، محمد رزق، سافيولا، بالإضافة إلى عودة عبد الوهاب اسماعيل من الإعارة، كما ضم ذئاب الجبل أحد ناشئي الاتحاد السكندري.

كان الجهاز الفني للمقاولون قد قام بدارسة يديوهات مباريات طلائع الجيش الماضية، وأخرها مباراة الطلائع والبنك الأهلي والتى انتهت بفوز طلائع الجيش بثنائية نظيفة، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في فريق الطلائع قبل مباراة الأربعاء.