شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى لـ تليفزيون الخليج 365: جاهز لتعويض غياب مصطفى محمد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك الجديد، والمنتقل حديثا للقلعة البيضاء من صفوف المقاولون العرب، التوفيق لمصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق فى تجربة إعارته لنادى جالاطا سراى التركى، مؤكدا أنه مهاجم رائع ينتظره مستقبل كبير.

وكشف مهاجم الزمالك الجديد فى تصريحات مع عمر الأيوبى فى تليفزيون الخليج 365، أنه يرتبط بصداقة قوية مع مصطفى محمد منذ كانا يلعبا سويا فى صفوف نادى طنطا.

وعن ترقب الجمهور الزملكاوى لتعويض غياب مصطفى محمد فى قيادة الهجوم الأبيض، قال الجزيرى إنه يعلم بان المسئولية عليه كبيرة تجاه الجماهير وسيسعى بكل جهده لإسعادهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وكان المهاجم التونسى قد فضل الانضمام للزمالك على حساب عروض مغرية من ناديا الكويت والقادسية الكويتيين وبيراميدز المصرى بمبالغ كبيرة ولقال انه لم يفكر لحظة واحدة عندما وصله عرض الزمالك عن طريق أحد مسئولو الكرة بالنادى لابيض وأختار الزمالك بدون تفكير.

وأضاف الجزيرى أن الزمالك نادى كبير واحد قلاع الكرة فى أفريقيا والانضمام له يحقق الكثير من مشروعاتى الكروية وسيكون لابيض بوابة لدعمه فى التواجد باستمرار فى صفوف المنتخب التونسى خلال الفترة المقبلة