شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى: شعرنا بالفخر بالتنظيم ولاعبو المنتخب يستطيعون اللعب فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم هنداوى، حارس منتخب مصر لكرة اليد، أنه شعر بالفخر والشرف بعد التنظيم الرائع لمصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي احتل فيها المركز السابع.

وقال كريم هنداوى، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "عمرى ما لعبت رميات جزائى في مشوارى مع كرة اليد، والطيار توقع انتهاء مباراة سلوفينيا بالتعادل".

وأضاف هنداوى: "شعرنا بالفخر بسبب التنظيم الرائع لمونديال اليد، وعائلة المدير الفني الإسبانى كانت حريصة دائما على مساندته عقب كل مباراة من خارج أسوار الفندق".

وتابع: "لعبت كرة اليد بالصدفة بعدما شاركت في جميع الرياضات في نادى الشمس، ولعبت كرة القدم في نادى المقاولون، ولكن لم يحالفنى التوفيق، ولعبت كرة اليد مع الشمس ووقفت في أول تمرين حارس مرمى ودخل فيا كل الأجوان، ولعبت باك ليفت وكنت لاعب كويس، وفى مرة الحراس محدش جه التمرين فوقفت أنا وتألقت، ومن هنا كملت حارس مرمى مع الشمس، ثم انتقلت إلى الأهلي ثم إلى الزمالك 4 سنوات واحترفت 6 سنوات".

واستطرد: "كنا نتدرب على رميات الجزاء كثيرا، والمدرب عامل نظام لو أن الحارس فضل في التصدي لضربة من أول ضربتين يستبدل بالحارس الآخر".

وأردف: "بقعد مع أحمد الأحمر في الغرفة، وكان حزين جدا بعد مباراة الدنمارك بسبب خروج المنتخب وكان يستحق أكثر من ذلك وهو لاعب كبير ولكن الحظ لم يحالفه في ركلة الجزاء".

واختتم: أن معظم لاعبى المنتخب تستطيع اللعب في الدوريات الأوروبية بشكل مريح والتألق فيه، وأتمنى أن يستمر الاهتمام بكرة اليد في السنوات المقبلة".