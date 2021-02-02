جنش: الشناوي حارس مصر الأول.. وهذا ما حدث مع أفشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، أن محمد الشناوي حارس النادي الأهلي هو حارس مصر الأول في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لن يرحل عن القلعة البيضاء.

وقال جنش، في مقابلة أجراها مع برنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح اليوم الإثنين: "تلقيت عروضا من أندية مصرية بأموال كثيرة ولكن رغبتي كانت الاستمرار، أرى أن الزمالك هو بيتي".

وأضاف: "كان لابد من الجلوس مع المدير الفني من أجل معرفة دوري، ثم أغلقت الأمر تماما وجدّدت تعاقدي لمدة عامين، لا أريد أن أكون بطلا لكني حصلت على راتب على قدر إمكانيات النادي في الوقت الحالي".

وأكد: "المدير الفني السابق باتريس كارتيرون كان واضحا وصريحا ووعدني بالحصول على فرصة المشاركة، لكن كان من حظي السيء أنه رحل عن النادي".

وأكمل: "علاقتي مع محمد أبو جبل في الملعب فقط، ومن المهم أن يستمر على مستواه، لكني لم أحصل على فرصتي منذ عودتي للمشاركة بعد التعافي من الإصابة، حيث لعبت خمس مباريات فقط".

وتابع: "في مباراة طلائع الجيش أخطأت في الهدف الثالث واعتذرت للاعبين في غرفة خلع الملابس بعد المباراة، لكني لم أكن أعرف أنني سألعب تلك المباراة، خاصةً أنني أحب اللعب تحت ضغط".

وعن خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة أمام الأهلي في نهائي القرن، أكد أبو جنش: "(الدنيا ضلمت) بعد خسارة اللقب وما زلت حزينا حتى الآن، اللاعبون أدوا ما عليهم".

وعن رد فعله بعد هدف محمد مجدي أفشة الذي منح الأهلي الفوز، أوضح أبو جبل: "الناس ربطت إني بزعق لأفشة بعد الهدف، قلت له (يلا يا أفشة عشان نلعب)، بقاله 5 دقائق بيحتفل وده مش حقه".

وأتم صاحب الـ33 عاما تصريحاته قائلا: "محمد الشناوي هو حارس مصر الأول، هكون كذاب لو قلت حاجة غير كده، محمد أبو جبل ماشي بشكل كويس لكن الناس بتحبني عشان أنا حقاني".