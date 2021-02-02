شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يعود بـ«في الجول» على الحدث اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود الاعلامي احمد جمال ببرنامج رياضي جديد تحت مسمي «في الجول» عبر شاشة الحدث اليوم لمدة ثلاثة ايّام أسبوعيًا بداية من الاثنين المقبل في تمام الثانية عشر ولمدة ساعتين.

وتأتي تجربة جمال مع برنامج في الجول للعودة للعمل بالقنوات العامة بعد تجربته مع قناة الزمالك ووقع جمال عقود برنامجه الجديد مع محمد اسماعيل رئيس القناة وعضو مجلس النواب السابق.

ويتضمن برنامج جمال الجديد العديدين الفقرات الخاصة بالدوري وحميه الأندية وأقسام الدوري بقسميه الممتاز ودوري الظل فضلا عن فقرة حوارية يومية مع نجوم ورموز من جميع الأندية.