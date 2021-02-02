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خالد جلال لمصطفى محمد: الزمالك لن يقف عليك

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن عدم حصد الزمالك بطولات رغم امكانياته لغز كبير.

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عدم حصول الزمالك على بطولات رغم امكانياته لغز كبير».

وتابع: «استبعاد باتشيكو لمصطفى محمد رسالة للجميع ان الفريق لا يقف على لاعب».

وأتم: «كما أنني وافقت على رحيل طارق حامد شرط تعويضه».

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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