شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال لمصطفى محمد: الزمالك لن يقف عليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خالد جلال، مدرب الزمالك السابق، أن عدم حصد الزمالك بطولات رغم امكانياته لغز كبير.

وقال خالد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «عدم حصول الزمالك على بطولات رغم امكانياته لغز كبير».

وتابع: «استبعاد باتشيكو لمصطفى محمد رسالة للجميع ان الفريق لا يقف على لاعب».

وأتم: «كما أنني وافقت على رحيل طارق حامد شرط تعويضه».